Coronavirus, Enrico Ioculano: “Non perdiamo più tempo, si prendano misure per il Ponente”

“Da oltre due settimane è evidente la consolidata tendenza di aumento dei contagi nella provincia di Imperia e in particolar modo nell'estremo ponente - dichiara Ioculano - nei giorni scorsi i nuovi contagi della Asl1 superavano addirittura quelli della Asl3 nonostante la differenza profonda del numero di abitanti. Siamo in zona arancione, un sostanziale limbo, dove la mobilità è limitata, le attività economiche ottengono incassi risibili ma soprattutto dove l'indice del contagio non decresce in modo massiccio e necessario. Se a fronte della preoccupante diffusione del contagio nella Provincia di Imperia, il presidente Toti avesse fatto una scelta di maggior rigore, oggi intravederemo la zona gialla invece di restare in questo stato di agonia che peraltro si prospetta anche per il futuro”.