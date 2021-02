Anche a Bordighera si può firmare per la proposta di legge contro la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la produzione di materiale

ANPI Bordighera si fa promotrice della proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

Sarà possibile firmare sino alla fine di marzo all'ufficio Elettorale del Comune di residenza e a Bordighera in via Sant'Ampelio, 3. Prima è consigliabile telefonare allo 0184 272458 per la conferma dell'apertura.

Martedì dalle 17 alle 18.30 nella sede ANPI di via Al Mercato 8 il consigliere comunale Mara Lorenzi sarà a disposizione dei cittadini che intendono sottoscrivere la proposta. Le persone residenti in altri Comuni, dovranno rivolgersi al rispettivo ufficio Elettorale.

“È importante che l'iniziativa trovi il consenso dei cittadini che credono nella nostra Costituzione e auspichiamo che le sottoscrizioni siano numerose” commenta Giorgio Loreti di ANPI.

La lettera inviata da ANPI al sindaco Ingenito

Egregio Signor Sindaco,

anche nella nostra Città, si sta diffondendo l'esposizione anche per la vendita, in locali commerciali soggetti a pubblica licenza, di calendari e altri oggetti che esaltano o quantomeno rappresentano in forma benevola il fascismo e il suo capo, degni di un 'ammiccante' folclore nazionale quando non di vera e propria apologia.

Come Ella ben sa, la dittatura fascista, purtroppo, è stata una tragedia che ha causato immensi danni umani e materiali, che ancora gravano nell'animo non solo di chi l' ha combattuta, come i Partigiani ancora viventi che l' ANPI ha l'onore di rappresentare, ma anche di innumerevoli famiglie che ancora piangono i loro cari, morti in guerra o nei campi di concentramento.

Chiediamo pertanto a Lei, Signor Sindaco, e all'Amministrazione comunale di adoprarsi con l' autorevolezza della funzione e coi mezzi anche culturali di cui dispone per impedire, con ferma determinazione, il persistere e l'ampliarsi del deprecabile fenomeno commerciale denunciato con la presente.

Confidando nei provvedimenti che verranno adottati in merito, La ringraziamo e Le porgiamo cordiali saluti.