Calcio: domani l'Imperia incontrerà il Borgosesia, Lupo "Questo sarà il match più importante dell'anno"

Il campionato è poco oltre la metà, davanti c’è quasi un girone intero. Ed è tempo di un primo bilancio anche per il tecnico: "Sicuramente cancellerei, come credo tutti, la sconfitta di Castellanza arrivata al centesimo minuto. Non ho invece una partita preferita: mi sono sempre emozionato perchè, per noi, ogni vittoria deve essere come alzare la Coppa del Mondo. E questo deve contraddistinguerci. Poi sapessi che mandando in panchina Fiani vinco di nuovo… me ne andrei in tribuna, dove la partita si vede anche meglio. Due presenze di Matteo in panchina e sono arrivate due vittorie contro squadre importanti.” A proposito di passato recente, in panchina a Bra appunto, Matteo Fiani faceva le veci dell’allenatore:” Non mi sono inventato nulla e mi sono limitato a dare quelle indicazioni che sento dare, in settimana, dal Mister in settimana. Sposo la sua stessa mentalità calcistica E’ stata una partita relativamente semplice. Cerco semplicemente di trasmettere l’amore che provo per questa maglia. E quando ci riesci poi ti senti parte di un progetto importante. Sono state società e Mister a creare un gruppo così forte e con un valore umano indescrivibile".