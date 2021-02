Covid in Liguria: nuovo report dell'ISS, il ritorno in zona gialla si fa più vicino

"Resta una differenza sostanziale tra distretto sanitario di Ventimiglia e resto della Regione. - sottolinea Toti - La situazione è da tenere sotto controllo soprattutto nelle aree del ponente e che non risente di nessun fattore che stia invertendo il trend lievemente in calo che contraddistingue la nostra regione, da tempo. Il report di oggi dell'Istituto Superiore di Sanità si riferisce a due settimane fa, oggi i dati sono migliori. Non vuol dire vedere la luce in fondo al tunnel, vuol dire tenere monitorata la situazione e none essere necessariamente e per forza pessimisti rispetto alle prospettive".

"Il report si riferisce alla settimana 8-14 febbraio ma non per tutti gli indicatori. La capacità di tracciamento diagnostico è ottimale. La trasmissione del virus in Liguria è stabile con un lieve trend in diminuzione, quindi con un quadro che sta migliorando. - analizza Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa - L'RT in questo report è identico a quello di una settimana fa, però emerge che è quello del 2 di febbraio. In queste settimane però il profilo della curva è cambiato in meglio. La pressione sul sistema ospedaliero è sotto soglia: 30% dei posti occupati in terapia intensiva e 40% in area medica. Negli ultimi 10 giorni l'incidenza è in diminuzione. L'Rt è pari a 1.08 con un intervallo di confidenza 1.02, ma si riferisce a inizio febbraio oggi è più basso. La valutazione globale del rischio della nostra regione è bassa. Abbiamo una bassa probabilità di progressione e un basso impatto sul sistema sanitario. Questo insieme a Rt poco superiore a 1, ci dice che gli indicatori sono di area gialla. Solo se la prossima settimana avremo indicatori gialli potremo tornare in area gialla".