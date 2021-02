Sanremo: duro attacco dei Sindacati all'Assessore Pireri su 'Casa Serena', Robaldo "Sono stupito e arrabbiato"

“Leggo con stupore e anche rabbia l’attacco dei sindacati all’Assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri e voglio intervenire a nome personale, come consigliere indipendente del gruppo PD in consiglio comunale”.

Interviene in questo modo Mario Robaldo, Consigliere di maggioranza a Sanremo, dopo l’attacco di questa mattina dei sindacati di categoria all’Assessore Pireri. “Mi auguro – prosegue - che l’attacco a Costanza, sia dovuto alla non conoscenza della persona, più che dell’Assessore. Non so perché non ci sia stato un confronto diretto ma, conoscendola bene, non credo sia dovuto ad una mancanza di rispetto nei confronti del sindacati, visto che l’Assessore Pireri risponde sempre a chiunque e ad ogni ora, o al limite richiama se non può. Magari è mancata la comunicazione o il periodo veramente pesante per lei ha fatto sì che non ci siano stati contatti. In ogni caso è riprovevole, esagerato e ingiusto affermare ciò che si legge nel comunicato, anche perché ne sono diretto testimone: l’Assessore, con molta frequenza quando ancora si poteva, è sempre andata a pranzo dai ‘suoi anziani’, come li ha sempre chiamati, per far loro visita e nello stesso tempo controllare che fossero trattati bene”.

“Mi auguro che ci sia un ripensamento e un chiarimento – termina Robaldo - con anche le dovute scuse per chi, non solo ricopre l'incarico per dovere, ma anche con amore e affetto fuori dal comune”.