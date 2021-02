Duro attacco dei sindacati a Costanza Pireri per 'Casa Serena': interviene anche Sanremo al Centro

“Abbiamo appreso con stupore le sconcertanti parole che stamani le sigle sindacali di Casa Serena hanno rivolto all’assessore Costanza Pireri: arrivare a strumentalizzare una così triste vicenda per sostenere l’assurda idea che l’assessore avrebbe asserito che i deceduti ‘tanto erano vecchi e malati’ è quanto di più vergognoso, falso e meschino potessimo vedere”.

Interviene in questo modo ‘Sanremo al Centro’, a difesa dell’Assessore Costanza Pireri, dopo il duro attacco dei sindacati in relazione a ‘Casa Serena’. “Tutti conoscono Costanza Pireri – prosegue - e non serve aggiungere altro per rispondere ad accuse tanto scomposte: donna che ormai da sette anni riveste con instancabile impegno il ruolo di assessore ai servizi sociali, con amore e dedizione per tutti i soggetti più fragili, volontaria da 35 anni della Lilt, e per essa da 20 anni responsabile del coordinamento delle cure palliative ai morenti, quanto di più delicato si possa anche solo immaginare”.

“Auspichiamo che da parte delle sigle sindacali di Casa Serena firmatarie del comunicato stampa di stamattina – termina Sanremo al Centro - possano presto arrivare le scuse alla donna e all’assessore Costanza Pireri per un attacco personale così grave”.