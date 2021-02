Festival di Sanremo 2021: dopo Zlatan arriva anche Sinisa mentre il sabato avremo il duetto Gabbani-Vanoni

Quello che sta un po’ mancando in questo ‘pre’ Festival di Sanremo è il gossip delle vallette e quello dei superospiti. Negli anni scorsi, ante-Covid era un susseguirsi di indiscrezioni su chi avrebbe partecipato alla kermesse canora in qualità di ospite sul palco dell’Ariston.

Ma oggi, un po’ a sorpresa, arriva un altro nome importante dello sport ad arricchire la truppa di Amadeus. Dopo Zlatan Ibrahimovic, infatti, in una puntata avremo anche l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. “Sì, vado a Sanremo – ha dichiarato alla Gazzettta - io e Ibra canteremo: ‘due zingari sul palcoscenico’. Per fortuna non ci sarà il pubblico, perché non so né ballare, e questo lo avete già potuto vedere, non so neppure cantare”.

Oltre a Sinisa, nell’ultima serata del Festival è stato annunciato anche un duetto straordinario, quello tra Ornella Vanoni e Francesco Gabbani. I due proporranno ‘Un Sorriso dentro al pianto’, canzone composta da Gabbani e primo singolo dell’ultimo album della Vanoni intitolato ‘Unica’.