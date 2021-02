71° Festival di Sanremo: sorriso smagliante e bouquet di fiori per l’arrivo di Orietta Berti in città, Malika Ayane in total black per le prove all’Ariston (Foto)

Un’altra giornata di arrivi in città per le prove del 71° Festival di Sanremo.

L’obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha catturato l’arrivo di Orietta Berti all’hotel Nazionale con immancabile bouquet di fiori locali. Sorriso smagliate e tanta voglia di cimentarsi nell’edizione che la vedrà come vera veterana a e colonna della kermesse.



A Sanremo, intanto, sono arrivati anche Lo Stato Sociale, rivelazione nel 2018 con “Una vita in vacanza” e pronti a stupire ancora. E, infine, un’altra grande donna della canzone italiana: Malika Ayane in total black per la sua prova all’Ariston.





Fotogallery by Tonino Bonomo