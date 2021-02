Ventimiglia fa i conti con un altro mercato da dimenticare: scenario desolante e sconforto tra i commercianti (Foto)

Il mercato di Ventimiglia affronta un’altra durissima giornata. Sebbene il meteo sia stato clemente rispetto ai venerdì passati e si veda qualche persona in più in giro per le strade del centro, la situazione rimane la stessa. Alle porte del Festival della Canzone Italiana, per i commercianti la musica non cambia.



Tanti banchi assenti e soltanto qualche venditore abusivo in più. A descrivere il mercato di oggi, le parole di Pino Piccolo (Confesercenti): “Ci sono tanti banchi assenti. Quello di Ventimiglia è un mercato che si basa sul turismo italiano proveniente da fuori comune e su quello di frontiera. Essendo ‘arancioni’ e avendo la Francia chiusa, il mercato, come tutti quelli di base turistica della nostra zona, patiscono di più rispetto a quelli di città grandi che vivono di clientela locale. Tanti banchi assenti oggi, un terzo in meno e quindi circa un centinaio. Un mercato ‘bucato’ fra un banco e l’altro. Commercialmente speriamo si torni presto alla normalità”.

Stesse parole che raccontano di un’altro venerdì da dimenticare sono quelle di Fabrizio Sorgi: “Il posto è muto, ho esaurito i commenti”.