Coronavirus: cala il tasso di positività in Liguria (6,69%) ma rimane alto il numero dei positivi in provincia (88)

Torna a calare il tasso di positività al Covid-19 in Liguria ma rimangono alti i numeri dei nuovi positivi nella nostra provincia. A fronte di 4.091 tamponi molecolari (oltre ai 2.939 antigenici), sono stati 274 i nuovi positivi in regione, uno ogni 14,93 pari al 6,69%. Purtroppo torna a salire il bilancio dei morti.

In provincia di Imperia sono stati 88 i nuovi positivi mentre a Savona 41, a Genova 122 e a Spezia 23. Come detto tornano a crescere i morti: sono stati 15 negli ultimi due giorni di cui 4 nella nostra provincia (tutti uomini di 73, 74, 78 e 93 anni). Buone notizie arrivano dal calo degli ospedalizzati, con la pressione che scende sui posti letto occupati.

Gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria

Tamponi processati con test molecolare: 892.532 (+4.091)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 84.444 (+2.939)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 75.147 (+274)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.752 (-6)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.130 (+22)

Savona 971 (-24)

Genova 2.599 (+24)

La Spezia 736 (-22)

Residenti fuori regione o estero 129 (-)

Altro o in fase di verifica 187 (-16)

Totale 5.752 (-2)

Ospedalizzati: 581 (-19); 58 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 111 (-2); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 80 (-3); 10 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 138 (-8); 22 (-) in terapia intensiva

Galliera - 36 (-); 1 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 74 (-); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 40 (-); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 100 (-6); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.251 (+41)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 65.836 (+265)

Deceduti: 3.559 (+15)