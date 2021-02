Ventimiglia: via ai lavori per la pedonalizzazione di via Aprosio, Scullino “Le grandi imprese cambiano il volto della città”

Ha preso il via il cantiere di via Aprosio per quella che sarà una zona pedonale dedicata ai cittadini e ai turisti.

Lo annuncia con fierezza attraverso i social l’amministrazione: “Tutte le grandi imprese cambiano il volto della città”.

È lo start di un’altra iniziativa che mira all’estetica e alla funzionalità della città di confine a vantaggio di residenti e turisti.