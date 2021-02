Ventimiglia: ristoranti aperti nel weekend, Trucchi (Confcommercio) contro #ioapro “Mi auguro che non accada”

Nonostante gli episodi del giorno di San Valentino dello scorso weekend ritorna la possibilità del movimento ‘ioapro’, ovvero l’apertura di locali e ristoranti nonostante i divieti del decreto e le sanzioni di una settimana fa.

L’esasperazione dei commercianti per il cambio di marcia da parte delle istituzioni in occasione della festa degli innamorati è sfociata, come si è visto, nelle aperture contro la legge. Per il prossimo weekend è quindi da prendere in considerazione l’ipotesi che questo possa riaccadere.



Dario Trucchi (Confcommercio) si augura di no ma non ne esclude la possibilità, spera che il nuovo governo possa accettare le richieste di Fipe e Confcommercio e chiede ai suoi colleghi di tenere duro, le associazioni di categoria lavorano affinché si possa tornare a lavorare in sicurezza.



“Sono in contatto con alcuni dei ragazzi che avevano aperto a San Valentino e qualcuno di loro mi ha detto che è stato solo un episodio dovuto al poco preavviso - commenta Trucchi - la tensione che si percepisce è tanta, mi auguro che non accada ma non escludo che qualcuno possa riprovarci. Chiedo ai miei colleghi di tenere duro, siamo tutti i giorni in contatto per spronare e a dare degli input, per quanto possiamo in quanto provincia di Imperia, al regionale e al nazionale”.

“Monitoriamo la situazione - conclude Trucchi - e dedichiamo veramente tanto tempo alla faccenda, so che non è facile ma ci vuole solo ancora un po' di pazienza per far accettare tutte le nostre proposte. Ora in governo si sta instaurando e speriamo che il presidente Draghi accolga favorevolmente le richieste di Fipe e Confcommercio”.