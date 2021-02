Ventimiglia punta al 'green': monopattini in sharing nel futuro della città, il primo utilizzatore? Il Sindaco (Video)

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia vuole puntare sul ‘green’ e prova a portare lo ‘sharing’ dei monopattini nella città di confine. L’idea è stata messa in campo dal Consigliere comunale Giuseppe Palmero, anche se l’idea è ancora in fase embrionale.

Questa mattina l’azienda che ha proposto il servizio, la ‘Bird’ che è la prima a livello mondiale nella produzione e nella diffusione dei monopattini in sharing, ha presentato il prodotto all’Amministrazione. “Dovremo avere tutte le garanzie, soprattutto assicurative – ha detto il Consigliere Palmero al nostro giornale – potremo partire con questo servizio, che viene già svolto in 44 città in tutta Italia”.

La prima ‘flotta’ di monopattini sarà di 100 unità, per andare anche contro il traffico cittadino, soprattutto nel corso della bella stagione e anche in funzione della pista ciclabile che è in costruzione. “Credo che si possa arrivare ad una soluzione – ha terminato Palmero – che possa garantire sicurezza e movimenti ecologici in tutta la città, limitando sicuramente l'utilizzo alle strade più trafficate”.

Questa mattina è stato il Sindaco, Gaetano Scullino, ha fare il primo test, sfrecciando in monopattino di fronte al Comune.