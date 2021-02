Taggia: da chiesa a teatro, il restauro di Santa Caterina nella tesi di Maria Zoe Capurro

Ieri 18 febbraio 2021, presso l'Accademia di Belle Arti di Sanremo, si è laureata Maria Zoe Capurro. L'amministrazione Comunale di Taggia ha formulato alla neo dottoressa i più sinceri complimenti per aver affrontato un tema progettuale molto caro ed attuale alla città: il restauro della chiesa di S.Caterina e la trasformazione dell'aula in teatro.



"II progetto della Dott.ssa Capurro ha interpretato in maniera colta la funzione storicamente svolta dall'edificio all'interno del tessuto storico di Taggia e ha "restituito" alla comunità, tramite un sapiente impiego delle conoscenze e delle tecniche di rappresentazione acquisite all'Accademia di Belle Arti di Sanremo, il monumento e l'uso dello stesso" - sottolineano dal Comune

"La tesi del Designer ricorda a tutti noi l'importanza del progetto e dello studio che servono anche a migliorare la vita quotidiana di ognuno di noi. Una tesi che oggi prende un significato ancora più importante perché prevede e propone la riapertura di un Teatro, luogo per eccellenza deputato all'incontro dell'intera collettività. Un ringraziamento alla dott.ssa Zoe Maria Capurro e all'accademia di Belle Arti Di Sanremo che hanno dimostrato con questo lavoro una grande attenzione alla Città di Taggia" - concludono dall'amministrazione comunale di Taggia.