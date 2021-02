Celebrazioni per il mercoledì delle ceneri alle Residenze 'Anni Azzurri Le Grange' e 'Franchiolo'

“Mai come in quest’ultimo anno abbiamo avvertito la mancanza dei momenti di preghiera e solidarietà che ci facevano aggregare” dice ai suoi ospiti il direttore delle Residenze Anni Azzurri Le Grange e Franchiolo Stefano Faraldi.



Per il mercoledì delle ceneri, il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, Mons. Antonio Suetta, ha rivolto il suo invito ai direttori delle residenze sanitarie di guidare, dietro sua delega e consenso, un momento di preghiera, in cui compiere il gesto dell’imposizione delle sacre ceneri.



“Con il perdurare della pandemia e della sospensione delle visite in seguito al DPCM - continua a spiegare il direttore Faraldi - il nostro Vescovo ha voluto suggerire, fino al termine della pandemia, un’altra 'via' per potere farsi sentire vicino ai suoi fedeli ed io ho accolto con gioia e anche un po’ di timore reverenziale questa bella idea, sapendo cosa avrebbe rappresentato per i miei nonnini questo importante momento”.



L’iniziativa ha riscosso subito tanta adesione fra tutti gli ospiti e il personale. Si è cercato di ricreare con la cura dei particolari i momenti della celebrazione liturgica, che fino ad un anno fa le strutture celebravano settimanalmente: la tavola con la tovaglia bianca, le due candele, il messale aperto, il libro dei canti intonati e suonati con cura e le ceneri benedette, con le quali il Direttore, assistito dagli ospiti che intonavano i canti e da una collaboratrice che recitava le letture non vestito da celebrante ma attrezzato con guanti, maschera Ffp2 e schermo facciale, ha cosparso i capi di tutti gli ospiti che lo hanno richiesto.



“Ringraziamo Mons. Antonio Suetta per la vicinanza e l’attenzione verso le nostre strutture e lasciamo una porta aperta ad altre simili iniziative, finché non sarà possibile riaprire al pubblico”, conclude Stefano Faraldi rivolgendosi al Vescovo, che replica: “Sono grato al direttore delle strutture Residenze Anni Azzurri di Riva Ligure e di Sanremo che ha espresso il desiderio degli ospiti di avere momenti di preghiera e di spiritualità, proprio come si suggerisce alle famiglie quando sono impedite di recarsi in chiesa. Per questa Quaresima cercherò di organizzare anche la possibilità di distribuire la Santa Comunione in modo che anche le persone anziane e malate possano condividere il percorso penitenziale della Quaresima e gustare i frutti spirituali della Pasqua”.