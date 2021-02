Pallavolo: per il campionato di serie C, il Grafiche Amadeo Rsv Sanremo affronta in casa il Volley San Antonio Genova

Domenica in casa il Grafiche Amadeo Rsv Sanremo scende in campo contro il Volley San Antonio Genova per la prima partita di campionato dopo un anno di stop.

“Dal punto di vista tecnico la squadra è pronta - spiega Cesare Chiozzone, allenatore della formazione matuziana -, per noi è importante avviare il campionato e superare questa crisi pandemica. Noi giochiamo da neo promossa ed è ovvio che la serie C maschile è molto più impegnativa della serie D che lo scorso anno ci ha visto protagonisti.

Le gare di questo campionato si svolgeranno a porte chiuse rispettando tutti i rigorosi protocolli federali anti covid.

Tutta la dirigenza del Grafiche Amadeo augura un buon campionato a tutti i propri atleti ed atlete, agli avversari, arbitri e staff federali”.