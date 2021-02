Da oggi il campione sanremese di quadrcross Patrick Turrini si allenerà con i campioni in Florida

Una nuova avventura bussa alla porta del plurititolato pilota sanremese con l'ago della bussola a puntare verso il nuovo continente. Il campione azzurro e vicecampione europeo in carica di quadcross è pronto a portare le ‘4 ruote artigliate’ in Florida a Daytona Beach.

Per la prima volta in assoluto un pilota italiano va in America per allenarsi nelle piste più prestigiose al mondo per la disciplina dei quads. Un progetto nato già nel 2020 e che ora finalmente prende forma nonostante le mille traversie a causa del Covid-19. Solo la parte burocratica, fatta di carteggi, mail e permessi, è stata ostica, ma ora è arrivato il momento di allenarsi oltreoceano con i piloti che dettano legge nel panorama quad.

Ieri la partenza per Patrick Turrini, il suo fedelissimo team manager Sergio Gilli e Veronica Capacci (assistente ai box). L'adrenalina è ovviamente molta come le aspettative di crescita sportiva del talento azzurro.

Chad Wienen ospiterà la compagine italiana, Turrini Motorsport, per tutta la permanenza in territorio americano. La base logistica sarà a pochi chilometri da Daytona mentre il supporto tecnico e servizio completo per quanto riguarda la manutenzione del mezzo sarà sempre itinerante con la squadra azzurra. Patrick Turrini e il suo staff dovranno affrontare un'agenda molto fitta di appuntamenti con una serie di allenamenti in sella al quad su tutte le piste più rinomate della Florida oltre che onorare i molti inviti ricevuti da piloti e competitors di primo ordine.

30 giorni di intenso lavoro fatto di palestra ed esercizi a corpo libero sarà la costante alla quale non ci si può sottrarre da alternarsi ad ore ed ore in sella al suo Yamaha con il chiaro obiettivo di tornare nel ‘bel paese’ più forte e competitivo di prima per difendere il titolo azzurro.

Veronica Capacci, dotata di go-pro e macchina fotografica, documenterà quotidianamente l'avventura di Patrick Turrini da dove verrà estrapolato un reportage fatto di momenti ludici, sportivi e un pizzico di competizione.