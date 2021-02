Imperia: sabato 2 marzo a Santa Brigida un corso di 'Nordic Walking' con la guida Marina Caramellino

L’istruttrice di nordic walking e guida ambientale escursionistica Marina Caramellino organizza un corso di nordic, il 2 marzo a Santa Brigida (alle pendici del Monte Faudo) una lezione gratuita propedeutica alle lezioni del 5, 6 e 9 marzo che si svolgeranno fra San Lorenzo al Mare e Santa Brigida.

I bastoni utilizzati non sono quelli da trekking: hanno una particolare impugnatura dotata di passanti da infilare intorno al polso, con la funzione di spingere e agevolare la camminata naturale, facendo lavorare bene anche le braccia e aumentando il dispendio calorico, senza affaticare. Uno sport completo, che favorisce l'attività cardiocircolatoria e tonifica l'intero apparato muscolare. Per le prime uscite, è bene farsi seguire da un istruttore per imparare la tecnica di camminata con l'ausilio dei bastoncini. Poi, farai lunghe passeggiate, consapevole di tutti questi benefici.

Fare sport è già di per sé un forte antidoto all'ansia e allo stress: durante l'attività fisica, infatti, il nostro corpo produce endorfine, ossitocina e triptofano, le sostanze della felicità e del buonumore. Praticare nordic walking lo è ancora di più: concentrarsi sulla tecnica di camminata giusta, infatti, aiuta a spazzare via dalla mente i cattivi pensieri, oltre a calmare la respirazione e a regolarizzarla. Infine, godere della natura, mentre si cammina all'aria aperta, aiuta di sicuro a rilasciare tutto lo stress accumulato.

Le scorrette posture assunte in ufficio spesso sono la causa di contratture muscolari, in particolare nella zona cervicale, ovvero spalle, collo e nuca. Fare nordic walking può aiutare a sciogliere queste tensioni, grazie al movimento corretto dei bastoncini che coinvolge braccia e torace, alleggerendo il peso sulla colonna vertebrale. Per informazioni: 337.1066940.