Festival di Sanremo 2021: conduttori, ospiti e anticipazioni sull'evento

Anche per quest’anno si conferma l’appuntamento con la kermesse canora più amata dagli italiani : il Festival di Sanremo si farà, pur se con qualche cambiamento, dal 2 al 6 marzo. Fugati anche gli ultimi dubbi sulle modalità di partecipazione del pubblico e sulla sala stampa, non ci resta che goderci lo spettacolo, che anche se con le dovute precauzioni, siamo certi sarà all’altezza delle precedenti edizioni.

Figuranti tra il pubblico ed eventi collaterali cancellati, infatti, non bastano a oscurare la magia del festival della città dei fiori, che sfoggia una lista di cantanti in gara e di ospiti degna di nota.

A condurre le danze sarà per il secondo anno consecutivo Amadeus, nella doppia veste di padrone di casa e direttore artistico, affiancato dall’ inseparabile Fiorello e da una diversi nomi illustri dello spettacolo e non solo.

Tra i confermati ad avvicendarsi sul palco lungo le serate del festival vediamo infatti Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro, che porterà sul palco cinque quadri, una formula piuttosto misteriosa che scopriremo durante le serate. Altra presenza fissa sarà quella della talentuosa Elodie, già in gara l’anno precedente, che vediamo invece quest’anno in un ruolo del tutto nuovo.

Non mancano poi le presenze femminili come Matilde De Angelis, Naomi Campbell e Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della prima ondata Covid.

Voci di corridoio e indiscrezioni la fanno da padrona sugli altri possibili nomi a calcare il palco in veste di co conduttori e ospiti, da Anna Tatangelo a Elettra Lamborghini. E se Fiorello promette un festival divertente e leggero, con omaggi a Little Tony e il consueto bagaglio di riusciti sketch, Amadeus rilancia con inviti importanti come quelli a Roberto Benigni, Loredana Bertè e Adriano Celentano, da cui spera di ricevere una conferma positiva.

Dal lato musicale, confermati invece Alessandra Amoroso e i Negramaro come ospiti che vedremo solo per una serata oltre alla grande Ornella Vanoni, a cui sarà dedicata la serata finale.

Tra le novità del festival, inoltre, ce ne sono diverse che riguardano il regolamento: la più importante è quella legata alla serata cover, che si terrà giovedì 4 marzo e non sarà più una gara a parte come nelle precedenti edizioni ma rientrerà nella conta dei voti utile al risultato finale. Quest’anno i Big potranno attingere al repertorio della canzone d’autore italiana, da soli o accompagnati da altri artisti e saranno giudicati dai musicisti dell’orchestra.

È stata, inoltre, cancellata l’opzione della sfida tra le Nuove proposte, preferendo una formula di gara a due gironi da quattro nella prima e nella seconda serata. Chi si aggiudicherà le sfide accederà alla finale di venerdì, in cui verrà decretato il vincitore attraverso il voto della Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto. E se il pubblico in sala sarà composto solo da figuranti, quello a casa sembra già pronto ad emozionarsi con gli artisti in gara, quest’anno sorprendenti e inaspettati: oltre ai grandi nomi classici, come Orietta Berti, troviamo infatti proposte fresche della scena indie italiana. Fioccano quindi le scommesse Sanremo , che in questa edizione possono rivelare davvero grandi sorprese: tra i favoriti in gara vediamo al momento Colapesce- Di Martino e Willie Peyote, in un ribaltamento di classifica davvero notevole che vede scendere il duo Fedez-Michielin nella classifica dei vincitori papabili. Ma i giochi non sono ancora iniziati, tenete d’occhio con attenzione le preferenze!