Pallavolo: sconfitta per la Mazzucchelli Under 15 maschile nel derby contro l'Impresa Edile Amg (Foto)

Dopo la ripartenza della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli Under 15 femminile, anche i giovani dell’Under 15 maschile sono scesi in campo dopo mesi e mesi di stop obbligato dall'attuale situazione sanitaria.

Lunedì scorso i ragazzi green di coach Del Toro hanno dovuto affrontare la loro prima partita di campionato contro l'Impresa Edile AMG, un vero derby matuziano. La partita, giocata al Mercato dei Fiori, ha visto uscire sconfitti i giovani atleti della scuola di pallavolo Mazzucchelli per 3-0 (parziali: 25/14, 25/18, 25/15).

"Questa squadra – ha detto il coach Angelo Del Toro - è formata da tanti ragazzi, con nuovi innesti da quest'anno e considerando che ci siamo allenati poco e che la squadra non ha ancora trovato il suo affiatamento, posso sbilanciarmi dicendo che nonostante tutto, la partita è stata giocata in maniera discreta. A tratti si è vista qualche buona nostra individualità e qualche azione fatta bene sviluppatasi come in allenamento, ma l'emozione e l'inesperienza ci ha tradito. La squadra avversaria, anche se numericamente contata, è da considerarsi una buona squadra dove I componenti giocano insieme da diversi anni ma più grandi di età rispetto ai miei ragazzi".

Prossimo incontro della Riviera Mazzucchelli sabato alle 15 a Villa Citera, contro il Volley Primavera Imperia.