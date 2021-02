Coronavirus: nel Principato di Monaco 29 nuovi casi e 9 ricoverati in terapia intensiva. Morto un 88enne

Oggi si sono registrati 29 nuovi casi di covid nel Principato di Monaco, per un totale di 1.816 contagiati dall'inizio dell'emergenza. Al CHPG sono in cura 51 persone: 42 pazienti, di cui 25 residenti, sono ricoverati. Nove, di cui 5 residenti, sono in terapia intensiva. Sono 28 le nuove guarigioni, che portano il totale dei guariti a quota 1.590.

Nelle ultime 24 ore si è registrata anche la morte di un residente 88enne. Si tratta della 22ª vittima dall'inizio dell'emergenza.

A questa sera sono 108 le persone seguite dal centro di monitoraggio domestico che si prende cura dei pazienti con pochi sintomi e invitati a rimanere a casa.