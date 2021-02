Coronavirus e scuola: stop alla quarantena per i docenti delle scuole secondarie e di secondo grado

Asl1 ha chiesto e ottenuto da parte di Alisa il consenso per non disporre più l’isolamento per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, contatti stretti di caso positivo in ambito scolastico.

I docenti in questione possono mantenere adeguate distanze dagli alunni e indossano i DPI durante l’orario di lezione e in tali contesti scolastici il rischio di contagio è inferiore al 5%.

Quindi, dal prossimo lunedì, non sarà più disposta la quarantena per i docenti delle scuole in oggetto, ma verrà programmato un tampone molecolare al ‘drive’ di residenza e poi un test antigenico rapido al decimo giorno, potendo continuare a lavorare.