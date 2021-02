Ventimiglia: doppio incidente stradale in galleria vicino al confine di Ponte San Ludovico, tre feriti in gravi condizioni (Foto e Video)

Doppio grave incidente stradale, questa mattina intorno alle 7.30 sulla Statale Aurelia nella zona di Ponte San Ludovico, all’interno di una delle ultime gallerie prima del confine con la Francia.

Secondo le prime informazioni che arrivano dal luogo dell’incidente, il primo incidente ha visto la caduta di un uomo di 50 anni che viaggiava su una moto di grossa cilindrata. Poco dopo, sempre nella stessa galleria, si è registrato uno scontro frontale tra un'auto e un furgone.

Sul posto è confluito il personale medico del 118, tre ambulanze (due della Croce Verde Intemelia e una della Azzurra di Vallecrosia) e i Vigili del Fuoco.

L'uomo che era alla guida della moto è un 50enne ed è il più grave. Proprio per questo, è stato anche richiesto l’intervento dell’elicottero ‘Grifo 1’, che è atterrato sul piazzale di San Ludovico. Il centauro è stato portato con il velivolo al 'Santa Corona' di Pietra Ligure per la sospetta frattura del bacino ed altre fratture in varie parti del corpo.

La dinamica del doppio incidente è al vaglio della Polizia Stradale che sta verificando anche lo scontro frontale tra i furgone e l'auto, sulla quale viaggiavano due donne. Entrambe sono state portate in ospedale a Bordighera, con le ambulanze giunte sul posto. Le loro condizioni, seppur serie, non sarebbero particolarmente gravi.