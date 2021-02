Vallecrosia: 58enne va in arresto cardiaco mentre è alla guida, salvato dall'intervento di 118 e Croce Azzurra (Foto)

Era in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia quando, mentre era alla guida, si è sentito male. Un uomo di 58 anni di Nizza è riuscito a fermarsi in tempo mentre stava viaggiando con il fratello.

Era in arresto cardiaco ed è stato rianimato sulla strada da personale medico del 118 e poi portato dall’ambulanza della Croce Azzurra, in codice rosso all’ospedale di Bordighera.

Per il tempo dei soccorsi l’Aurelia è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche i carabinieri di Bordighera e la Polizia Stradale.