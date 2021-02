Palme piantate nel cemento a Ventimiglia: fa discutere lo stratagemma adottato per migliorare la stabilità in caso di vento (Foto)

Nei giorni scorsi si sono levate alcune polemiche da parte dei cittadini per la piantumazione di alcune palme nel cemento, a bordo della pista ciclabile. Abbiamo quindi chiesto spiegazioni ai responsabili del Comune per chiarire una situazione che, da più parti, non ha mancato di generare domande e richieste di chiarimenti.



L’azienda che si occupa dei lavori ha ritenuto opportuno inserire una lastra sottile di cemento alla base del tronco per garantire maggiore stabilità del terreno alle palme di un’altezza superiore ai 20 metri. In questo modo si evita il pericolo che la pianta si sradichi in caso di vento forte. Le lastre saranno poi rimosse.



La scelta è stata presa dall’azienda, l’Amministrazione ha poi incaricato un agronomo al fine di verificare lo stato delle palme e che non ci sia sofferenza per la pianta.