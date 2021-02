Negozi cinesi di Pontedassio e Imperia vendono mascherine senza certificato di conformità: sequestro della Gdf

Gli agenti della Guardia di Finanza di Imperia, insieme i Funzionari dell'Agenzia dei Monopoli, hanno sequestrato 15.564 mascherine protettive chirurgiche, sia per adulti che per bambini, senza il certificato di conformità del produttore e vendute con marchio ‘CE’, che era stato grossolanamente contraffatto.

Sequestrati anche 280 tra contenitori ed etichette adesive con il marchio ‘CE’ anch’esso contraffatto, utilizzati per il confezionamento delle mascherine in due esercizi commerciali gestiti da imprenditore cinese ad Imperia e Pontedassio.

Nel punto vendita di Pontedassio, le mascherine erano state messe in vendita in scatole sulle quali era stampata la bandiera italiana con la dicitura ‘Made in Italy’, nonché la bandiera europea ‘European Quality’. Le confezioni evidenziavano inoltre palesi errori ortografici ripetuti più volte.

La responsabile del punto vendita non ha fornito documentazione sull’autorizzazione a commercializzare i presidi sanitari, poi sequestrati, rilasciata dall’Istituto Superiore di Sanità, né documentazione fiscale utile a certificare la provenienza del prodotto. Nel retro del punto vendita di Imperia è stato trovato anche un laboratorio di stoccaggio delle mascherine ed utilizzato per il confezionamento delle stesse, con tanto di etichettatura CE e imbustamento delle mascherine protettive irregolarmente vendute al prezzo di 50 centesimi l’una.

Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Imperia due cinesi per una serie di reati: frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione. Il sequestro, che risale al 4 febbraio scorso, è stato convalidato dal Pubblico Ministro, la Dr.ssa Marrali.