Coronavirus: cresce il tasso di positività in Liguria (6,44%) e anche i nuovi positivi in provincia (96)

Cresce leggermente, rispetto a ieri, il tasso di positività al Covid-19 nella nostra regione. A fronte di 4.794 tamponi molecolari (oltre ai 2.992 antigenici rapidi) sono stati 309 i nuovi positivi, ovvero uno ogni 15,51 pari al 6,44%.

Ancora elevato il numero di nuovi positivi nella nostra provincia, ovvero 96, rispetto ai 22 di Savona, i 112 di Genova e i 61 di Spezia. Sono infine 18 i non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 11 i morti, tutti deceduti tra il 4 di febbraio e ieri, tra i quali un uomo di 92 anni nella nostra provincia.

Gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria

Tamponi processati con test molecolare: 883.920 (+4.794)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 78.300 (+2.992)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 74.539 (+309)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.694 (-48)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1070 (-)

Savona 973 (-20)

Genova 2.579 (-22)

La Spezia 755 (-20)

Residenti fuori regione o estero 124 (+1)

Altro o in fase di verifica 193 (+13)

Totale 5.694 (-54)

Ospedalizzati: 629 (-17); 60 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 115 (-4); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 87 (-); 11 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 151 (-3); 22 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 40 (-5); nessuno (-3) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 74 (-3); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 42 (-1); 10 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 118 (-1); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.227 (-87)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 65.302 (+346)

Deceduti: 3.543 (+11)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.551 (+30)

Asl 2 – 1.032 (-17)

Asl 3 - 1.307 (+43)

Asl 4 - 356 (+36)

Asl 5 – 622 (-40)

Totale 5.868 (+53)

Dati vaccinazioni 17/2/2021 ore 16

Consegnati: 126.990

Somministrati: 93.329

Percentuale: 73%

Asl 1 - 12.155 dosi effettuate; 5.843 richiami; 550 oggi

Asl 2 - 16.353 dosi effettuate; 7.170 richiami; 588 oggi

Asl 3 - 23.195 dosi effettuate; 10.390 richiami; 765 oggi

Asl 4 - 9.453 dosi effettuate; 4.046 richiami; 264 oggi

Asl 5 - 10.329 dosi effettuate; 4.015 richiami; 378 oggi

Galliera – 3.185 dosi effettuate; 1.453 richiami; 108 oggi

Gaslini - 4.576 dosi effettuate; 2.288 richiami; 0 oggi

San Martino - 9.537 dosi effettuate; 4.106 richiami; 248 oggi

O.E.I. - 967 dosi effettuate; 455 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 89.828; 39.766 richiami; 2.501 oggi