Verso il Festival 2021: potrebbero essere organizzate manifestazioni di protesta, alcuni voglio 'bloccarlo'

"Ristoranti, cuochi, camerieri e tutti gli addetti al settore: facciamo vedere che abbiamo le palle, blocchiamo il Festival". Come scrive l’agenzia Ansa sono gli appelli a 'marciare' sul Festival di Sanremo, tentando di bloccarlo o usarlo per avere visibilità si stanno moltiplicando sui social.

Non solo Covid e tamponi attorno all’Ariston ma anche possibili proteste di alcune categorie esasperate dalla crisi per la pandemia, e sulle quali comunque c'è già attenzione tra le forze di polizia. Anche se il prefetto di Imperia aveva confermato che non dovrebbero esserci zone rosse in città, alcune aree attorno al teatro potrebbero essere vietate alla sosta.

Tra le categorie che potrebbero scendere in piazza quelle dei ristoratori, che potrebbero bloccare gli ingressi al Festival. C’è anche l'Associazione Fieristi Italiana che ha organizzato una manifestazione in piazza Colombo.