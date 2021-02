Sanremo: al via corso per diventare Volontario della Croce Rossa Italiana

Il Comitato C.R.I. Sanremo ha attivato il corso per diventare Volontario della Croce Rossa Italiana dedicata particolarmente a cittadini del territorio nei Comuni di Sanremo, Taggia, Ceriana, Ospedaletti, Baiardo e Valle Argentina. Inizio corso 8 marzo 2021.

Per iscriversi occorre registrarsi sul sito online di C.R.I. https://www.cri.it/sostienici/diventavolontario con le proprie credenziali (e-mail e codice fiscale). Dopo l’accesso sul portale, nella finestra a sinistra, selezionare la voce ‘Formazione’ e successivamente ‘Elenco Corsi’: appariranno i corsi attivi sul territorio. Per confermare l’iscrizione selezionare la voce ‘Corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Sanremo’.