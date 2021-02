Diano Marina: sabato prossimo 'Giornata della Donazione' con l'Avis Imperia di fronte al Comune

Sabato prossimo l’Avis di Imperia organizza la ‘Giornata della Donazione’ che si terrà a Diano Marina di fronte al Comune dalle 8.30 alle 12.30, anche se siamo ancora in piena pandemia da Covid-19 con il distanziamento sociale.

Sarà una raccolta su appuntamento ma anche libera. I donatori e i futuri nuovi donatori saranno accolti da personale medico e paramedico e i volontari dell’Avis di Imperia che saranno a disposizione per far si che la donazione sia fatta in tutta sicurezza.

Ovviamente bisogna essere in buona salute e presentarsi muniti anche di mascherina. “Siamo in un periodo molto difficile – sottolinea il presidente di Avis Imperia, Davide Binaggia - c'è molta carenza di sangue ma purtroppo le richieste di sangue sono sempre in aumento. Proprio per questo motivo è molto importante andare a donare”.