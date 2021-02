Bordighera: più sicurezza per gli agenti della Polizia Municipale, arrivano cinque 'Body Cam'

Cinque ‘Body cam’ per gli agenti della Polizia Municipale di Bordighera. Sono state acquistate, per un totale di circa 3.700 euro dal Comando della città delle palme, anche dopo la modifica del regolamento deciso dal Consiglio comunale nel luglio scorso.

A cosa servono le ‘Body cam’? Sono delle telecamere che possono riprendere e registrare audio e video di eventuali operazioni di Polizia. Sono ‘indossabili’ e vengono apposte sulla divisa degli agenti, in attività che presentino condizioni di pericolo per gli operatori, di sicurezza pubblica o di polizia giudiziaria.

Si comportano come le più conosciute ‘GoPro’ che vengono solitamente usate per riprendere attività sportive e che, anche in questo caso, vengono solitamente ‘indossate’. La funzione principale delle body camera è quella di riprendere ciò che l’operatore di Polizia vede e sente durante le fasi dell’intervento.

Oltre ai dispositivi acquistati dal Comune di Bordighera, arriverà anche un software di gestione dei video per l’archiviazione, la categorizzazione e l’estrapolazione degli stessi.