Pallavolo: una vittoria ed una sconfitta per la Nlp Sanremo al debutto nella stagione 2020/21

Buon esordio per il gruppo under 15 maschile: Impresa Edile AMG. Netta vittoria per 3a0 nel derby contro la Riviera Mazzucchelli.

I ragazzini di Michele Minaglia scendono in campo rimaneggiati per l'assenza del capitano Cristian (Biggi) Farisano, ma impongono da subito il loro gioco facendosi valere soprattutto al servizio e in attacco.Questi i parziali : 25-14; 25-18; 25-15.

Il commento del coach: "Una grande emozione poter tornare in campo dopo un anno di stop. Sarà una stagione impegnativa per tutti ma la affronteremo con grande entusiasmo".

Sconfitta invece per l'under 17 femminile Powertool Nlp impegnata al Ruffini di Taggia contro il VT Arma Taggia con il risultato di 3a1.

Un primo set giocato con troppa emozione 15/25, poi un secondo 23/25 e terzo 28/26 giocati alla pari, ma alla fine ha prevalso la maggior determinazione della squadra di casa 25/16.

Il commento degli allenatori Michela Valenzise e Sergio Bruno: "Il nostro obiettivo, con questo gruppo di atlete anni 2005/06, è quello di farle crescere affrontando un campionato sotto età con formazioni composte principalmente da 2004".