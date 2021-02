Pallanuoto maschile: la Rari Nantes Imperia riabbraccia Filippo Agostini

La Rari Nantes Imperia blinda la porta e riabbraccia Filippo Agostini. L'estremo difensore, classe 1992, nato e cresciuto sportivamente in giallorosso.

Dopo l'esordio in Serie A1 nel 2010 con la calotta giallorossa e aver accumulato esperienza nella massima categoria nella stagione successiva, Agostini ha giocato poi per Crocera, Rari Nantes Arenzano, Rari Nantes Sori e ASD Lavagna'90. Affidabile tra i pali, 'Pippo' riesce a comandare il reparto difensivo, come pochi nella categoria.

Il suo acquisto consentirà a Mister Fratoni di poter scegliere tra Federico Merano ed Agostini stesso, due portieri di prim'ordine.