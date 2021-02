Pallamano: Jean Claude Asnong, direttore sportivo dell'ABC Bordighera, eletto delegato provinciale dal Consiglio Federale

Il direttore sportivo dell’Athletic Bordighera Club, Jean Claude Asnong, è stato eletto dal Consiglio Federale quale delegato della provincia di Imperia, come riconoscimento del suo impegno costante e sempre più importante, nella promozione e nella diffusione della palla mano nella nostra provincia.

“Questa inaspettata nomina rende orgoglioso il nostro club - dichiarano dalla società - ed è con grande piacere che tutti gli iscritti esprimono sincera soddisfazione per l’appartenenza allo stesso. Premiati in questo difficile momento, la passione pluridecennale e lo spirito sportivo, l’impegno e il sacrificio sui campi da gioco sia italiani che francesi in qualità di giocatore, allenatore, direttore sportivo ed infine dirigente. A Jean Claude il merito che le squadre della nostra provincia gareggino in tutte le categorie nei campionati dipartimentali delle Alpi Marittime. Un vero e grande onore considerato l’altissimo livello della pallamano francese che da oltre tre decenni impera a livello mondiale”.

“Siamo certi che anche in questo importante incarico saprà trasferire il suo entusiasmo e le sue competenze, a tutti i team della nostra provincia, soprattutto in questo difficile momento dove l’emergenza covid 19 costringe tutti noi a rivedere in continuazione programmi e progetti in funzione dell’ evolversi degli eventi - proseguono dall’Athletic Bordighera Club - punto di riferimento per tutte le società sportive in provincia verso il quale potranno trovare in Jean Claude un interlocutore attento, preparato, e sempre presente che in prima persona saprà affrontare se necessario eventuali problemi di ogni singolo gruppo. Tutta L’ ABC Bordighera augura unita a Jean Claude Asnong un brillante percorso pieno soddisfazioni e di importanti successi”.