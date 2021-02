Calcio, Serie D. Ecco i convocati della Sanremese per l'incontro di domani contro il Fossano

Questo pomeriggio al 'Comunale' si è svolto l’allenamento di rifinitura in vista della gara in programma domani alle 15 allo stadio 'Pochissimo' contro il Fossano.

Al termine, mister Andreoletti ha diramato la lista dei 20 convocati.



Rientra dalla squalifica Castaldo, indisponibili Gennaro, Gerace, Ponzio, Scarella, Sturaro, Gemignani e Lo Bosco. Non convocato Del Ferro.



PORTIERI: Dragone (’02), Giletta (’02)

DIFENSORI: Pici (’01), Mikhaylovskiy, Bregliano, Castaldo, Danovaro

(’01)

CENTROCAMPISTI: Demontis, Gagliardi, Doratiotto (’99), Murgia, Fenati,

Miccoli (’99), Lodovici (’04), Fava (’02)

ATTACCANTI: Romano, Convitto, Vita, Pellicanò (’02), Felici (’00)