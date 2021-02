Taggia: screening oncologico, il consigliere Orengo "Perchè le provette sono gestite da personale comunale e non sanitario?"

Si torna a parlare di screening oncologico a Taggia, con la 'prova' del consigliere comunale Roberto Orengo. L'esponente de Il Passo Giusto, ha voluto testare il servizio di consegne provette che sarebbe dovuto partire oggi presso il Comune. "Oggi mi sono recato, in quanto rientro nella categoria interessata, in municipio per ritirare la provetta per effettuare lo screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del colon-retto. Il sindaco Conio aveva dichiarato che oggi sarebbe iniziato il servizio di distribuzione delle stesse. Scopro che il servizio oggi non era stato attivato e poche ore dopo una nuova comunicazione del sindaco dice che partirà domani, specificando che la consegna del campione avverrà comunque a Sanremo. Bene".

L'accaduto ha portato l'esponente della minoranza a porsi qualche domanda."Visto che parliamo di un servizio di altissima importanza e delicatezza per le persone, mi chiedo se sia opportuno che la consegna delle provette sia effettuata da un funzionario comunale e che lo stesso debba rispondere all'utente su modalità d'uso, conservazione, consegna. Non dovrebbe essere questa una funzione sanitaria nella sua totalità gestita da personale specifico? Perché abbiamo chiuso un centro prelievi pubblico? Perché il privato, che oggi ne svolge le funzioni, si è preso solo una parte del servizio? Non poteva svolgere anche questa funzione?" - si chiede il consigliere di minoranza.