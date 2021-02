Venerdì prossimo, per tutta la giornata, al Petstore Conad di Arma di Taggia (all’interno del centro commerciale Spazio Conad), si svolgerà una raccolta cibo per i randagi di Arma di Taggia e per i cuccioli della ‘Lega del gattino’.

La raccolta sarà svolta in collaborazione con l’associazione di Sanremo. Sarà un modo per aiutare i randagi che vengono sfamati dai volontari della Lega.