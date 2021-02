Pallavolo: vittoria della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli contro il Bordivolley (Foto)

Ieri, finalmente, sono ripartiti i vari campionati e le ragazze della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli hanno dovuto affrontare come prima sfida dopo questo lungo periodo travagliato, il Bordivolley.

La partita, giocata a Villa Cittera alle 18, ha visto uscire vincenti le padroni di casa con una netta vittoria 3-0 con i parziali di 25/9, 25/11, 25/15.

Marco Biglieri, allenatore della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U15/F, commenta: “Dopo quasi un anno di stop agonistico forzato dovuto al Covid-19 siamo partiti bene nonostante le paure e dubbi che avevamo prima dell’inizio del campionato. Abbiamo incontrato una squadra che ha avuto defezioni e che ha giocato sotto tono anche per la mancanza di giocatrici di peso. La partita mi è servita per rodare tutte le ragazze che non mi hanno deluso. Sono soddisfatto, delle mie giocatrici che hanno espresso buone azioni di gioco... era un pò un terno al lotto sotto questo aspetto e ci è andata bene. La prossima partita sarà contro una delle squadre più forti del campionato e spero che la prestazione delle mie atlete possa essere la stessa di oggi, aldilà del risultato. Ricordiamoci che però la palla è rotonda. Sarà un campionato difficile e anomalo ma confidiamo nelle nostre capacità”.