La protesta dei ristoratori a Genova: corteo spontaneo e traffico cittadino in tilt - La Diretta

Il corteo dei ristoratori, esasperati dalle ripetute chiusure a causa del Covid, è nato spontaneamente dal presidio organizzato sotto la sede della Prefettura intorno alle 15.00: lavoratori ed esercenti hanno prima bloccato piazza Corvetto, per dirigersi poi verso la Sopraelevata, chiusa alla circolazione veicolare in entrambe i sensi di marcia.



Al momento la protesta si sta dirigendo verso piazzale Kennedy.A determinare una protesta più "dura" del semplice presidio il recente passaggio della Liguria nella zona arancione, che comporta tra l'altro la chiusura di bar e ristoranti. La stretta è arrivata proprio in corrispondenza della domenica di San Valentino, quando numerosi esercenti avevo già reso prenotazioni e acquistato prodotti, che in larga parte andranno buttati a causa della chiusura imposta dalle misure contro il Coronavirus.



La protesta in Sopraelevata: