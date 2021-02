Imperia: il consiglio comunale torna in streaming, in discussione la presunta incompatibilità di Giuseppe Falbo

In consiglio comunale a Imperia, che torna in streaming lunedì 22 gennaio alle 18, sarà discussa la presunta incompatibilità del consigliere di 'Area Aperta' Giuseppe Falbo, per un appalto di pulizie che la sua ditta si è aggiudicata presso la Seris, società partecipata del comune di Imperia.



Il caso è analogo a quello del marzo 2019, che aveva interessato i consiglieri comunali di maggioranza, lo stesso Falbo, che aveva rinunciato all'incarico e Giovanni Montanaro per aver partecipato e vinto ad appalti con Go Imperia. Dopo una discussione in consiglio comunale, il sindaco Claudio Scajola aveva escluso i presupposti per la decadenza dei consiglieri.

Con il nuovo incarico alla ditta di Falbo, la minoranza torna alla carica per chiederne la decadenza. In particolare la discussione sarà portata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Maria Nella Ponte. Se Falbo dovesse decadere, in consiglio sarebbe eletta Laura Bonifazio.



La discussione sul caso Falbo sarà l'ultimo all'ordine del giorno del consiglio che vedrà la ricostituzione delle commissioni consiliari e della commissione consiliare speciale sanità.



Saranno discussi anche la pratica relativa alla riqualificazione dell'ex Sairo, per cui il comune ha partecipato a un bando nazionale sulla 'qualità dell'abitare'; il programma degli acquisti e la programmazione dei lavori pubblici; il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza del Tar sul ricorso presentato dalla Mondo Spa sull'appalto del campo di atletica al Prino; la nascita dell'accademia ligure dell'agroalimentare; la seconda variazione di bilancio di previsione; la transazione stragiudiziale con l'agenzia del demanio; il regolamento per l'uso del pump truck nel parco di Castelvecchio e infine la variazione dei valori e dei criteri fissati ai sensi dell'art. 13 comma 6 lettera A ) della L.R. 25/95 del contributo di costruzione.