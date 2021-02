Ordina il tuo piatto preferito a casa tua da Bahama Star grazie alla consegna a domicilio Deliveroo

L'attuale situazione di emergenza ha cambiato drasticamente le dinamiche operative di vari settori, tra cui quello del food & beverage. Infatti, il servizio di consegna a domicilio inizia a giocare un ruolo chiave nella ripresa economica della ristorazione. Anche il Bahama Star, famoso locale di Sanremo, ubicato in Valle Armea a pochi passi da The Mall, si è dovuto ageguare ed ha siglato un accordo di partnership con Deliveroo, garantendo ai propri clienti una consegna “senza contatto”, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza tra rider e cliente.

Per l'occasione lo staff del Bahama Star propone un menù gourmet a soli 20 euro che comprende tre varianti: una di carne, una di pesce ed una vegana. Per tutti coloro che da domani ordineranno uno dei tre menù a scelta, riceveranno in promozione un dolce fatto in casa in omaggio.

Sulla pagina Instagram 2.0 del Bahama Star i clienti potranno visualizzare i vari piatti del giorno. Naturalmente sarà possibile prenotare altre portate dal menù intero, come ad esempio la categoria “Panini e Sandwich” dedicata alle navi da crociera oppure quella dedicata agli “Hamburger”, alle “Insalatone” e molto altro ancora.

Pertanto, da domani, andando sulla pagina di deliveroo bahama star avrete la possibilità di ordinare un'ampia scelta di piatti a vostra scelta.

Al momento il servizio di Deliveroo è previsto solo ed esclusivamente per il pranzo.

Si ricorda infine, che è sempre attivo anche il servizio di asporto.

Per ogni ulteriore informazione o prenotazione potete chiamare al 380 7098908.