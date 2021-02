L'artigianato per il benessere degli animali: a Taggia è nato il gruppo "Crea e aiuta"

“Crea e Aiuta”, artigianato e amore per gli animali, due mondi che si uniscono a Taggia, grazie ad un gruppo nato su Facebook nei giorni scorsi. L’idea è semplice, mettere in vendita disegni o oggetti d’artigianato, come bracciali, orecchini, centrini o altro, con lo scopo di destinare il ricavato alla cura e al benessere delle colonie feline.