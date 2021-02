La notizia dei ristoranti aperti in Riviera fa il giro d’Italia: piovono insulti e qualcuno augura anche la morte ai liguri

La notizia e le foto dei ristoranti aperti in Riviera nonostante il divieto ha fatto il giro d’Italia nel giro di pochi minuti. Tutti i principali quotidiani nazionali ne hanno scritto ieri sulle loro pagine web e, sui social, si è riversato un vero fiume d’odio nei confronti della nostra regione e dei suoi abitanti.

La parola d’ordine è “ignoranza”, seguita da un’infinità di insulti e qualcuno che ha pensato bene anche di augurare la morte ai liguri asserendo che “qualche ligure in meno” non sarebbe stato poi un male…

Per contro c’è anche chi invoca una vera “rivoluzione” facendolo, però, coperto da uno schermo e dietro una tastiera. I fatti ci insegnano che poi, al momento di agire, molti ‘leoni’ sono rimasti in gabbia.

E così è andato in scena l’ennesimo teatrino del tutti contro tutti tra insulti, auspici di morte e, in generale, una lunga scia d’odio nei confronti della Liguria, specie il Ponente. Una situazione che, tra regole infrante e violente polemiche al limite del vergognoso, non fa bene al nostro angolo di Liguria.