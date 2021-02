Calcio: vittoria a Bra 1-3 per l’Asd Imperia. La cronaca, il tabellino e le interviste a Fiani e Lupo

IMPERIA-BRA: PRIMO TEMPO

10' primo squillo Imperia. Sassari recupera palla su Reeb. Tira Capra ma il portiere para facilmente

11' ribaltamento di fronte: Gaeta di testa mette alto

22' Fuori Minasso, dentro Calderone

24' tiro Gaeta e Virga devia in corner

30' GOL DELL’IMPERIA! Ha segnato Scannapieco! Sancinito mette sul secondo palo dove arriva Calderone. La conclusione dell'attaccante viene ribattuta sulla linea ma, da centro area, Scannapieco piega le mani al portiere con un bolide di destro.

38' cross tagliato di Sancinito, Debode non riesce a deviare e Guerci compie un miracolo con i piedi. La palla rimane lì ma gli avanti nerazzurri non sono lesti

42' Bongiovanni apre per Magnaldi ma Malandrino è miracoloso in chiusura

45'+2 fine primo tempo

IMPERIA-BRA: SECONDO TEMPO

46’ anche Calderone non ce la fa: dentro Cassata

50’ MIRACOLO DI DANI sul tiro da fuori di Saltarelli

57’ dal fondo, cross di Giglio e smanaccia Guerci

58’ GOL DELL’IMPERIA! Cassata sfonda sulla destra e mette Capra. Il tiro viene respinto prima da Guerci ma sulla ribattuta insacca Malltezi

60’ in contropiede, arriva al tiro Cassata: alto.

65’ grande discesa di Virga e pallonetto delizioso per Malltezi. Il tiro del centrocampista viene ribattuto in angolo

68’ Cassata in rovesciata da angolo. Palla che finisce alta.

71’ tiro di Gaeta che viene deviato da Scannapieco con un grande intervento

83’ ripartenza condotta da Cassata e Di Salvatore: il classe 2002 va al tiro ma Guerci fa buona guardia sul suo palo.

85’ Tiro da fuori di Tabone e blocca a terra Dani

88’ TERZO GOL DELL’IMPERIA! De Bode incorna sul corner di Sancinito

90’ + 1 ACCORCIA LE DISTANZE IL BRA! Rossi insacca su corner

90’ + 3 fine partita. L’Imperia vince 3-1 a Bra

BRA 1-3 IMPERIA: IL TABELLINO

BRA - Guerci; Olivero (75’ Olivero), Rossi cap, Saltarelli, Tuzza, Gaeta, Merkaj, Magnaldi (69’ Tabone), Reeb (46’ Marchisone), Bongiovanni, Capellupo (69’ Lala). All.: Daidola

IMPERIA – Dani; Virga, De Bode, Scannapieco, Malandrino; Malltezi, Sancinito, Giglio cap.; Sassari (55’ Di Salvatore), Capra, Minasso (22’ Calderone, 46’ Cassata, 91’ Kacellari)). All.: Fiani

MARCATORI: 30’ Scannapieco , 58’ Malltezi, 88’ De Bode (I); 91’ Rossi (B)

AMMONITI: De Bode, Cassata , Giglio(I), Rossi , Petraca(B)

NOTE: recupero: 2’ nel primo tempo, 3’ nel secondo

BRA-IMPERIA: parlano FIani e Lupo

Dopo la partita, ha parlato Matteo Fiani (che in panchina ha sostituito Mister Lupo: ”Abbiamo fatto una prestazione di carattere e volevamo cominciare il girone di ritorno nel modo giusto. Come fosse un nuovo campionato. Avevamo il dente avvelenato dall’andata quando avevamo fatto bene senza prendere punti”.

Parola anche a Mister Lupo: ”La prestazione c’è stata ma non posso essere contento del tutto. Queste partite dobbiamo chiuderle prima e dobbiamo concretizzare di più sottoporta. Non possiamo sprecare così tanto, anche in ripartenza. I ragazzi erano arrabbiati per le ultime trasferte e quando mettono questo carattere c’è poco da fare per gli avversari. La nostra forza, la loro stanchezza e ne esce un grande risultato, come quello di oggi. Dedico la vittoria a mio zio, che sta continuando a combattere”.