Beach Volley: al PalaBeach di Spotorno continua la Tappa del Campionato Italiano per Società

Partite entusiasmanti dal buon livello di gioco sia per la tecnica che lo spettacolo. Così si può definire il torneo (Tappa Campionato Italiano per Società) in corso al pala Beach di Spotorno organizzato dal Asd Palabeach e Riviera Volley Sanremo Grafiche Amadeo.

A tenere alti i colori liguri c’è la coppia Travi - Modelli del vbc Savona che sono ai quarti di finale del tabellone accompagnati da Acerbi - Mussa del Beach volley training Torino, Fioretta - Cravera del J Follow B.V. Milano, Castelli - Viale del B.V. training Torino

Eliminate le coppie della polisportiva grafiche Amadeo Sanremo.

Nel femminile fuori dal tabellone vincenti le liguri, è tutta una sfida tra le scuole di Beach piemontesi ovvero: Dalmazzo - Piccoli, Aime - Cimino, Pico - Giocosa, Prioglio - Bianchi. Tutte coppie piemontesi. Finalissime sia del maschile che del femminile previste per le ore 19 circa.