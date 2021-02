Conad Permare e Rotary club Sanremo insieme contro lo spreco alimentare.

"Dopo una prima consegna di una tonnellata, circa, di farina con destinazione l'Emporio Solidale di Via Marsaglia, sono stati ora recapitati allo stesso indirizzo ben dodici bancali di prodotti alimentari.

Presenti al momento della consegna, per il Conad Permare il Sig. Franco Lupi; per il Rotary Sanremo, i presidenti attuale ed eletto Sigg.ri Maurizio Foglino e Luigi Fracas. A curare la logistica il Sig. Giancarlo Beccaria della ditta Fratelli Beccaria di Camporosso, presente per amicizia e condivisione del progetto".