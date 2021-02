Entroterra, Alessandro Piana a Testico per raccogliere le istanze del territorio

La visita del Vice Presidente di Regione Liguria e Assessore al Marketing territoriale Alessandro Piana di sabato 13 febbraio a Testico si è rivelata proficua sia per la valorizzazione della tradizione rurale sia per la raccolta delle criticità della zona.



Accompagnato dal Sindaco di Testico Lucia Moscato e da diversi rappresentanti delle attività locali Piana ha potuto confrontarsi sui molteplici ambiti produttivi, con attenzione alle eccellenze agroalimentari e alle proposte escursionistiche. "Fondamentale creare una strategia comune - dice Piana - tanto più nei comuni dell'entroterra, ognuno con le sue specificità e con i suoi bisogni. Venire incontro alle esigenze dei produttori del comprensorio, attuare politiche di mantenimento e difesa del suolo, favorire una corretta informazione sui bandi e sulle attività che Regione Liguria promuove o supporta è importante, tanto più in una fase così delicata per le nostre aziende".



Il Vice Presidente Piana si è poi attardato con interesse al Museo Etnografico, portatore dei valori della civiltà contadina e degli antichi mestieri, vero e proprio gioiello dal punto di vista demo-etno-antropologico illustrato dall'esperto di usi locali e di storia Lorenzo Morotti.