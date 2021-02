Elezioni comunali a Diano Marina, scende in campo 'Grande Liguria', Basso: "Incontri con partiti e liste di tutti gli schieramenti"

Nell'agone elettorale dianese si lancia anche 'Grande Liguria', la compagine regionale di 'Grande Nord', partito a cui hanno aderito l'attuale sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori e l'assessore al bilancio della sua giunta Luigi Basso. Proprio quest'ultimo, in qualità di responsabile regionale, ha avviato incontri con partiti e liste civiche in vista delle comunali.



"Abbiamo incontrato tutti. - precisa Basso a Imperia News – Anche il Partito Democratico, così come l'ex sindaco Angelo Basso e l'ex assessore Roberto Manduca. Si è parlato di programmi, di Gm, di piano regolatore, su cui non abbiamo avuto risposte da nessuno. La cosa positiva è che dopo anni passati a dircene di tutti i colori abbiamo avuto incontri cordiali anche con vecchi avversari politici".



Non è dunque scontato l'appoggio all'attuale collega di giunta Cristiano Za Garibaldi, vice sindaco della città degli aranci, esponente di 'Cambiamo', candidato per il centrodestra, anche se la Lega potrebbe preferirgli l'ex generale degli alpini Marcello Bellacicco.



Tornando a 'Grande Liguria', una discesa in campo di Luigi Basso, affiancato dal due volte sindaco Chiappori, peserebbe non poco nell'economia del consenso dianese.



"Al momento io vado agli incontri in qualità di responsabile regionale. Non sappiamo ancora se faremo una lista che potrebbe chiamarsi 'Grande Diano' o ne sosteremo un'altra, personalmente, dopo due mandati non credo di candidarmi, potrei pensarci se me lo chiedessero", spiega Basso, mentre Chiappori, che per legge non potrebbe ricandidarsi a sindaco, da tempo sostiene che terminata la propria esperienza da primo cittadino si dedicherà alla famiglia, lasciando la politica.



"Stiamo anche incontrando altre persone per la formazione della possibile lista, ma non è semplice trovarne di preparate e oneste che abbiano voglia di candidarsi", conclude Basso.