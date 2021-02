Ventimiglia: Ponente in zona arancione dopo l’aumento dei contagi, Trucchi (Confcommercio): “Il solito ‘accendi e spegni’ che non funziona”

Il Ponente ritorna in zona arancione passando da una sfumatura all’altra meglio della tavolozza di un pittore intento a catturare il tramonto. L’Rt nazionale rileva uno 0,95 che segna davvero il calare del sole per i commercianti (e quello di molte serrande) di nuovo alle prese con chiuse e restrizioni sempre più limitanti.

Le opinioni da tempo restano le stesse come emerge dalle parole di Dario Trucchi, responsabile Ventimigliese di Confcommercio: “Cambia poco per noi, è sempre il solito discorso ‘accendi e spegni’ che non funziona. Non porta a nulla. Speravamo non accadesse ma eravamo consapevoli che avremmo lavorato due settimane e poi avremmo chiuso di nuovo. Ce lo aspettavamo, la situazione è quella che è. Ormai siamo senza parole”.

“Questa strategia è sbagliata, ora restiamo chiusi due settimane e poi riapriamo in prossimità del Festival per poi richiudere subito dopo, rischiando però di saltate la Pasqua - aggiunge Trucchi - non abbiamo bisogno di assistenza ma di indennizzi da parte del Governo, in zona arancione molti commercianti possono lavorare, ma non ci sono clienti e non ce la fanno. Speriamo che il nuovo Presidente del Consiglio sia in grado di trovare una soluzione e gestire bene i fondi che ci verranno dati dall’Europa, riuscendo a risollevare l’economia del Paese. Sarebbe meglio chiudere ad esempio per 45 giorni e poi valutare la situazione. In ogni caso auguro ai miei colleghi sanremesi di trovarsi in ‘giallo’ durante il periodo del Festival per salvare almeno il loro business”.