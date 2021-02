Moratorie sui Prestiti, 2,7 milioni di domande nell'ultimo anno, tutti i dettagli della news

Gli effetti sull'economica del Covid-19 sono sempre più evidenti con il passare dei mesi e in particolare se osservi l'ultimo report della Banca d'Italia sulle moratorie sui prestiti potrai evidenziarne la portata: sono oltre 2,7 milioni le domande di moratoria riguardanti i mutui e i finanziamenti. Di seguito ti offriremo tutti i dettagli e le informazioni per avere una visione completa.



Moratoria prestiti e le garanzie statali



Il termine moratoria dei prestiti è ormai una parola che avrai sentito sia se rappresenti una PMI sia come persona fisica, in quanto debitore a una banca per avere sottoscritto negli anni precedenti al Covid-19 un mutuo o un finanziamento.

Ma cosa vuol dire moratoria dei prestiti? Questa iniziativa è stata introdotto dal Governo italiano al fine di aiutarti ad affrontare lo stato di difficoltà economica a causa della diffusione della pandemia. Infatti ti sarai probabilmente trovato a dover sospendere la tua attività per il lockdown o ad attendere un eventuale bonus o l'arrivo dello stipendio. In queste situazioni di incertezza, dover affrontare il pagamento regolare della rata del prestito come quello di un mutuo diventa un problema. Grazie alla moratoria prestiti, avrai la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo o l'interruzione del pagamento di un finanziamento, in modo da non incorrere in eventuali segnalazioni da parte dell'istituto di credito. Un sistema che ti permette quindi di compensare la tua situazione di difficoltà in attesa di una ripartenza dell'economica.



Come funziona la moratoria sui prestiti



Potrai accedere alla moratoria se disponi di un mutuo o di un finanziamento in quanto privato cittadino, professionista o rappresentante di una PMI. Questa iniziativa è stata introdotta nell'art 13 del Decreto Liquidità con la creazione di un Fondo di Garanzia per le PMI e ribadita dal Decreto Cura di maggio. Inoltre è stata promossa anche dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana con una circolare nel quale è stata specifica la possibilità di ottenere la sospensione dei crediti alle famiglie e alle imprese fino al 31 gennaio 2020, a cui si aggiunge l'iniziativa con Garanzia Italia di Sace. Una sinergia tra Governo, banche e istituti finanziari che ha ottenuto una grande rispondenza, basta considerare che delle domande di moratoria effettuate solo il 4% è stato rigettato, dato che non aveva motivazioni giustificate, mentre il 95% è stato conferito.



Le domande di moratoria prestiti in Italia: i dati della Banca d'Italia



I dati riportati della Banca d'Italia ti offrono un quadro completo di come la pandemia da Covid-19 abbia colpito in maniera significativa l'economia del paese, interessando non solo il settore commerciale e quindi le piccole e medie imprese, ma anche te come singolo cittadino. Il complesso del numero di richieste segnalate ha superato i 2,7 milioni, con una sospensione di prestiti e di mutui che supera il valore di 300 miliardi di euro.

Più in particolare sono state circa 206 mila le richieste da parte di famiglie italiane per la sospensione del mutuo sulla prima casa, mentre salgono a 571 mila quelle per l'interruzione di piccoli prestiti e prestiti di maggiori entità.

Se osservi invece le richieste avvenute da parte delle PMI, i valori salgono esponenzialmente, dato che il numero, in aggiornamento, ha superato gli 1,3 milioni per le moratorie previste dal Decreto Cura Italia a cui si aggiungono 62 mila adesioni alla sospensione dei prestiti da parte di ABI. Il valore complessivo dei mutui e degli investimenti sospendi per le piccole e medie aziende arriva quasi al 200 miliardi di ero, più del 80% dell'importo complessivo delle moratorie.



Le richieste di garanzia dei Fondi di Garanzia e della Garanzia Italia



Se da un alto puoi evidenziare la necessità di intervenire e tamponare le difficoltà delle imprese e dei cittadini di affrontare il pagamento di un prestito, dall'altro i dati del Ministero dello Sviluppo Economico hanno sottolineato come in questo periodo vi sono stati numerose domande anche per quanto riguarda l'accesso alle garanzie per i nuovi prestiti.

Infatti sono più di 1.600.000 le richieste di finanziamenti pervenuti alle Poste Italiane ed dalle banche al fine di attingere al Fondo di Garanzia a favore di professionisti piccole imprese e artigiani, di cui 1.059.000 sono richieste di finanziamenti con importo non superiore a 30.000 €. A questo numero si aggiungono 1.400 domande di prestiti con Garanzia Italia di Sace, portando il valore complessivo dei nuovi finanziamenti garantiti a oltre 129 miliardi.